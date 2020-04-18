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أول تعليق من رامز جلال على برنامجه الجديد "مجنون رسمي"

السبت 18/أبريل/2020 - 05:45 م
رامز جلال
رامز جلال
نادين نجدي

شارك الفنان رامز جلال، جمهوره بصورة بوستر برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" ، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر".



حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلقت الفنانة ياسمين صبري قائلة:"‏‎يلاااهوي" فرد عليها قائلاً:"‏‎ايه إتخضيتي ؟؟؟ إدعيلي وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر" ، فردت عليه قائلة:"‏ ‎إتخضيت والله.. ربنا يبارك لك وينجحك وتكون دايماً غير المتوقع ويزيدك نجاح يارب... معلش شوية شحاته كده " ، فرد رامز قائلاً:"‏‎يارب تنجحي في كل اللي نفسك فيه يا سكر يا أم قلب حليب...ومتحرمش من دعاكي اللهم أمين وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".




وتكون فكرة البرنامج عبارة عن سائق سيارة، يعاني من تعب جسدي شديد، وتبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، حينها يشعر الضيف بالقلق الشديد، وتبدأ الحلقة في تطور الأحداث، ولن يظهر رامز إلا في نهاية الحلقة.


وسيُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة MBC مصر، عقب الإفطار الساعة السابعة مساءً.


يستضيف رامز في هذا الموسم العديد من النجوم، ومنهم حسن شاكوس، عمر كمال ، محي إسماعيل، أحمد العوضي، ماجد المصري، أشرف عبد الباقي، هبه مجدي، سيد عبد الحفيظ، رانيا يوسف، هنادي مهنى، نيلي كريم، محمد هنيدي، ياسمين عبد العزيز، درة والكثير من النجوم .

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