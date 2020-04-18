إحصائيات المريخ في المجموعة الثانية بالقسم الثاني

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يصارع فريق المريخ البورسعيدي من أجل البقاء في المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 5 جولات من ختام الموسم الحالي.



ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع بقيادة أحمد العجوز، عقب مرور 17 جولة، برصيد 18 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات خارج ملعبه، وحقق التعادل في 9 مباريات، منهم 5 مباريات على ملعبه، مقابل 4 تعادلات بالخارج، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات منهم 4 على ملعبه، مقابل مباراة خارج ملعبه.



سجل لاعبيه 20 هدف بواقع 10 أهداف على ملعبه، ومثلهم خارج ملعبه، واستقبل المريخ في مرماه 25هدف، منهم 17 داخل ملعبه، مقابل 8 أهداف بالخارج.



ويبقى لفريق المريخ 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيص سيلعب المريخ في مع النصر، خارج ملعبه، ثم يستضيف جمهورية شبين، ويحل ضيفاً على فريق الداخلية، ثم يواجه سيراميكا بالجولة قبل الأخيرة،، ويختتم المريخ الموسم خارج ملعبه بمواجهة بتروجت.



هدافي فريق المريخ



1- محمود أجوجو 5 أهداف

2- عبد الله ناصر 3 أهداف

3- أحمد الجندي هدفين

4- محمد سعيد هدفين

5- أسامة كاچو هدف

6- محمود وحيد هدف

7- أحمد حمزه هدف

8- أحمد فروايله هدف

9- عمر عدلى هدف

10- محمد عبد الله جبل هدف

11- أحمد صبري هدف

12- أمين محمد هدف



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بنروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط