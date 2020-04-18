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الزمالك يُطارد مهاجم مغربي جديد لضمه في الصيف

السبت 18/أبريل/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
علاء خليف
فجرة تقارير صحفية مغربية مفاجأة عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع مهاجم حسنية أغادير المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض بالموسم الجديد، بعد اقتراب رحيل الثنائي عمر السعيد وكابونجو كاسونجو.

وحسبما ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الزمالك يستهدف التعاقد مع المهاجم المغربي كريم بركاوي لاعب فريق حسنية أغادير خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة فريقه في بطولة الدوري المغربي أو كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الزمالك يسعي للتخلص من اللاعب حميد أحداد المعار لصفوف نادي الرجاء بالاتفاق مع إدارة النادي المغربي لتفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب، حتي يتحرك مسئولي القلعة البيضاء للتفاوض مع إدارة حسنية أغادير بشأن الحصول على خدمات "بركاوي".

وأكدت الصحيفة المغربية أن أسهم "بركاوي" ارتفعت بشكل كبير بعد تألقه مع حسنية أغادير، مما جعل عدة أندية تسعي للتعاقد معه أيضًا أبرزهم بطلي المغرب الرجاء والوداد.

وخاض "بركاوي" 27 مباراة مع حسنية أغادير بالموسم الحالي، سجل 16 هدفا، وصنع هدف وحيد.

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