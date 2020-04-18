فالفيردي: زيدان صديقي المقرب في ريال مدريد

خرج لاعب وسط ريال مدريد، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بتصريحات جديدة، تحدث فيها عن علاقته بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.

وأوضح اللاعب في بث مباشر عبر حساب الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم على إنستغرام، والذي شارك به حوالي 4000 شخص، أن زيدان يتحدث إليه كما لو كان صديقه.

كما أكد لاعب الوسط أن كل كلمة تصدر عن المدرب: "يجب أن تبقى داخل الرأس"، لأنه بالإضافة إلى كونه مدرباً، هو أسطورة عالمية".

وتذكر فالفيردي زيدان حين كان لاعباً يدافع عن قميص فرنسا في كأس العالم 2006 بألمانيا، حيث أصبح "البلوز" وصيف البطولة بعد خسارته المباراة النهائية أمام إيطاليا بركلات الترجيح، لكنه أشار إلى أنه لم يخبر زيدان قط بأنه شاهد تلك المباراة في المنزل عندما كان عمره 8 أعوام.

وخلال البث المباشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي، اغتنم اللاعب الأوروجوائي الفرصة للثناء أيضاً على زملائه بالفريق، مثل الكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي كاسيميرو، والألماني توني كروس، مبرزاً عن هذا الأخير "الهدوء الرائع" الذي يتمتع به في الملعب.

وعلى جانب آخر، روى فالفيردي كيف يعيش الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد في مدريد، حيث يعيش مع رفيقته، الصحافية الأرجنتينية نينا بونيو، وابنه الصغير بينيسيو وحماته.

وأكد اللاعب أنه يتدرب في المنزل، بالإضافة إلى القيام بأنشطة مختلفة مثل لعب ألعاب الفيديو مع الأصدقاء، وألعاب أخرى مع أسرته، إلى جانب مشاهدة التلفزيون، وأقر بأنه لا يقوم بالطهي أو التنظيف، ولكنه يساعد "في ترتيب المنزل".

واختتم: "عليك أن تحاول تجنب الخروج، وعليك أن تعتني بنفسك، وهذا ما تقوله الحكومة، وهو أفضل شيء للجميع لإنهاء كل هذا من أجل الخروج يوماً ما، والاستمتاع مرة أخرى".