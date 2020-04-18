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محمد صلاح يشارك جماهيره تدريباته المنزلية

السبت 18/أبريل/2020 - 05:33 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي

حرص المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على نشر فيديو قصير له عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام خلال أداء التدريبات بالمنزل.

صلاح قام بنشر فيديو قصير له وهو يقوم بالجري على جهاز التريد ميل خلال فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف نشاط كرة القدم في العالم.

وتتوقف بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حاليا بسبب انتشار جائحة كورونا ولم يحدد الاتحاد الإنجليزي ولا الرابطة الإنجليزية موعدًا حتى الآن لموعد استئناف المسابقات.


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