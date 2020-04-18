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خاص.. رحاب الجمل عن تصوير المسلسلات في الكورونا: "احنا بنعقم سياراتنا أنما في ناس بتتعامل بجهل وتخلف"

السبت 18/أبريل/2020 - 06:48 م
رحاب الجمل
رحاب الجمل
رشا عادل
بعد تعرض الفنانين لهجوم حاد من رواد التواصل الاجتماعي بسبب عدم التزامهم بالحجر المنزلي ونزولهم لتصوير المسلسلات الرمضانية.

ردت رحاب الجمل، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" على هذا الهجوم قائلة: "اولًا لم يتم توقف تصوير المسلسل لأن المخرج والمنتج أتخذوا العديد من الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتنا منها إلغاء جميع المشاهد التي تتضمن مجموعة كبيرة من الفنانين والعمال بحيث يصبح موجود في اللوكشين فقط 3 أو 4 ممثلين فقط بالإضافة إلى أن المخرج قرر استبعاد كل عامل سنة أكبر من خمسين عام من اللوكشين لأنهم أكثر تعرضًا لهذا الفيروس المستجد".

واكملت "الجمل"، حديثها قائلة: "وجود طب وقائي في اللوكشين بيفحص كل واحد داخل أو خارج من التصوير، كما تم تعقيم للوكشين التصوير جيدًا".


واضافت "رحاب" :"أما عن الذين قالوا أننا بنضحي بحياتنا من أجل الفلوس أها أنا شخصيًا بنزل أصور من أجل الفلوس ولكن هناك فرق بين شخص بينزل يشتغل بوعي وشخص بينزل يشتغل بجهل واستهتار وتخلف وبيسبب الآذى لنفسه وللآخرين وبيصبح قنبلة موقوتة في المجتمع".

وتابعت: "وأنا بقولك اقعد في البيت وبنزل أنا أشتغل لأن أنا واقفه وسط طابور معقم بيتحرك بحساب وبيكون بينه وبين زملائيه متر أو مترين ولا يتعامل بالأيد أو نقترب من بعض، كما اننا بنعقم سيارتنا وملابسنا ومرتدين كمامات وقفازات وعارفين امتى نرتديها وامتى نقلعها حتى طريقة قلع القفازات نفسها عارفينها وبنعرف كيف نتخلص منها، إنما هو بينزل وسط زحمة شديدة وبيركب مترو ومكروباص وبيلامس الأسطح وبيحصل احتكاك مع الناس ونفسهم قريب من بعض بالتالي الأكسجين بيقل وهذا خطر كبير للجميع".

وأوضحت رحاب الجمل "وبالنسبة للناس اللي بيقولو اننى بنأخذ ملايين من المسلسلات هذا الكلام غير حقيقي حيث لا يأخذ هذه الملايين سواء 3 أو 4 ممثلين فقط بدليل أن في عمال في اللوكشين لو عرفوا بياخذو كام هتصعب عليهم هذه العمال، بمعنى لو اللوكشين اتقفل في ناس غلابه مثلك لم تستطع توفير الأكل لنفسها حتي، فلو حضرتك ترى أن الممثلين بيأخذوا ملايين فهناك طابور بيأخذ ملاليم".


واختتمت:"هذه العمالة اتحايلت عليا وعلى الفنانة روجينا ونور اللبنانية ننزل التصوير وقولو لنا أن هو شهر واحد فقط اللي بيشتغلوا فيه وباقي السنة هنقعد في البيت لذلك نزلنا من أجل هذه العمال، كما أن العمالة اليومية أفضل بكثير من هذه العمال لأن العمالة اليومية بتشتغل طوال العام اها بتجيب قوت يومها يوم بيوم ولكن النهاية بتشتغل طوال العام، اما عمال التصوير بيشتغلوا شهر واحد طول العام، لذلك يستحقوا ننزل من أجلهم وليس من أجل أسعاد الجمهور الذي ينتقدنا".

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