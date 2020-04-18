لليوم الثالث على التوالي.. المنستير لا تسجل أي إصابات جديدة

أعلن محمد المنصف الهواني المدير الجهوي للصحة، أن ولاية المنستير لم تسجل لليوم الثالث على التوالي حالات إصابة جديدة بفيروس « كورونا »، بعد أن كشفت نتائج تحاليل 10 عينات من اشخاص تم الاشتباه في اصابتهم أنّها كانت « سلبية ».





وأضاف الهواني في تصريح لـ'وات'، بأن مجموع المصابين « بالكوفيد-19 » يظل بولاية المنستير 36 شخصا، يتوزعون حسب مصدر الإصابة إلى 20 إصابة وافدة و16 محلية، وعدد الذين تماثلوا للشفاء 18 شخصا.





ويوجد في الحجر الصحي الذاتي 52 شخصا واستكمل 773 شخصا مدّة الحجر الصحي الذاتي والاجباري، ويواصل حاليا 6 أشخاص (وهم طاقم إحدى الطائرات) قضاء مدّة الحجر الصحي الاجباري، وغادر 15 شخصا من الذين قدموا برا إلى البلاد التونسية من ليبيا أمس الجمعة، مركز الحجر الصحي الاجباري بالمنطقة السياحية بالمنستير.





واستقبل مركز المنستير المخصص لإيواء المصابين بفيروس « كورونا » المستجد منذ 4 أفريل الجاري وإلى غاية اليوم 196 شخصا من عدّة ولايات، حيث وقع نقل 4 أشخاص منهم نحو المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالجهة، تماثل 11 شخصا آخر للشفاء ويوجد حاليا بالمركز 181 شخصا يسهر على رعايتيهم طبيبان وممرضان وفني سامي في حفظ الصحة وفريق حفظ الصحة، وفق المدير الجهوي للصحة.