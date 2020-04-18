حصاد وأرقام كوكاكولا في 20 جولة بالقسم الثاني

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يحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 18 نقطة.



وحقق كوكاكولا 4 إنتصارات فقط، منهم مباراتين داخل ملعبه، وحقق الفريق القاهري التعادل في 6 مباريات، منهم 3 تعادلات على ملعبه، ومثلهم بالخارج، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات منهم 4 على ملعبه، مقابل 3 خارج ملعبه.



أحرز لاعبي كوكاكولا 14 هدف بواقع 4 أهداف على ملعبه، مقابل 10 خارج ملعبه، واستقبل 23هدف، منهم 11 داخل ملعبه، مقابل 12 بالخارج.



ويبقى لفريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحي، 5 مباريات عقب عودة النشاط، المتوقف بسبب فيروس كورونا، حيث سيلعب كوكاكولا في الأسبوع الـ 18 خارج ملعبه مع فريق سيراميكا ، ثم يستضيف بتروجت، كما سيلاقي الزرقا في الجولة 20، وبستقبل القناة، ويختتم الموسم خارج ملعبه بمواجهة الترسانة.



هدافي فريق كوكاكولا



1- أكرم عبد ربه 6 أهداف

2- أحمد بندق 3 أهداف

3- صلاح حلاوه 3 أهداف

4- محمد ناجي جدو هدف

5- محمد علاء هدف



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بنروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط