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حصاد وأرقام كوكاكولا في 20 جولة بالقسم الثاني
السبت 18/أبريل/2020 - 05:38 م
رأفت أمين
يحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 18 نقطة.
وحقق كوكاكولا 4 إنتصارات فقط، منهم مباراتين داخل ملعبه، وحقق الفريق القاهري التعادل في 6 مباريات، منهم 3 تعادلات على ملعبه، ومثلهم بالخارج، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات منهم 4 على ملعبه، مقابل 3 خارج ملعبه.
أحرز لاعبي كوكاكولا 14 هدف بواقع 4 أهداف على ملعبه، مقابل 10 خارج ملعبه، واستقبل 23هدف، منهم 11 داخل ملعبه، مقابل 12 بالخارج.
ويبقى لفريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحي، 5 مباريات عقب عودة النشاط، المتوقف بسبب فيروس كورونا، حيث سيلعب كوكاكولا في الأسبوع الـ 18 خارج ملعبه مع فريق سيراميكا ، ثم يستضيف بتروجت، كما سيلاقي الزرقا في الجولة 20، وبستقبل القناة، ويختتم الموسم خارج ملعبه بمواجهة الترسانة.
هدافي فريق كوكاكولا
1- أكرم عبد ربه 6 أهداف
2- أحمد بندق 3 أهداف
3- صلاح حلاوه 3 أهداف
4- محمد ناجي جدو هدف
5- محمد علاء هدف
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بنروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط