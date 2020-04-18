Advertisements
جامعة هوبكنز: لقاح "كالميت جويرين" للسل ضد كورونا آمن ومجرب
السبت 18/أبريل/2020 - 05:30 م
الفجر
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أن أستراليا تجرب لقاحاً واعداً يستخدم لعلاج السل ضد فيروس كورونا.
وأوضحت جامعة "هوبكنز"، أن لقاح "كالميت جويرين" المخصص للسل آمن ومجرب.
يشار إلى أن اعتقادا يسود الأوساط العلمية، طبقا لما نشرت صحيفة South China Morning Post الإنجليزية اللغة بالصين، مفاده أن الإصابات والوفيات بالجائحة أقل لدى من تم تطعيمهم ضد السل بعمر الطفولة، وهو ما توصلت إليه مراكز أبحاث ودراسات طبية في دول عدة.
فيما ورد بموقع معهد Murdoch Children's Research Institute التابع لجامعة ملبورن الأسترالية، عن البروفسور Nigel Curtis بالمعهد، أن الحقنة تقوّي المناعة ضد الجراثيم والبكتيريا المسببة السل بنسبة لا تزيد عن 70% تقريبا، وقد تفقد تأثيرها عند البعض مع الزمن، ومن غير المحمود التلقيح ثانية، كما قال.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا المستجد رغم أن هذا العقار غير مسجل في روسيا.
وفي مرسوم نشر مساء الخميس، أعطت الحكومة الروسية توجيهات بهذا المعنى للهيئات الطبية، موضحة أن الصين قدمت لروسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار.
ونشر المرسوم إثر محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وسيوزع العقار على المستشفيات التي تعالج حالات "كوفيد-19" أو الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم.
من جهتها، كلفت الوكالة الروسية لمراقبة الأجهزة الطبية مهمة المتابعة للتحقق من سلامة الدواء وفاعليته.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا