جامعة هوبكنز: لقاح "كالميت جويرين" للسل ضد كورونا آمن ومجرب

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أن أستراليا تجرب لقاحاً واعداً يستخدم لعلاج السل ضد فيروس كورونا.

وأوضحت جامعة "هوبكنز"، أن لقاح "كالميت جويرين" المخصص للسل آمن ومجرب.

يشار إلى أن اعتقادا يسود الأوساط العلمية، طبقا لما نشرت صحيفة South China Morning Post الإنجليزية اللغة بالصين، مفاده أن الإصابات والوفيات بالجائحة أقل لدى من تم تطعيمهم ضد السل بعمر الطفولة، وهو ما توصلت إليه مراكز أبحاث ودراسات طبية في دول عدة.





فيما ورد بموقع معهد Murdoch Children's Research Institute التابع لجامعة ملبورن الأسترالية، عن البروفسور Nigel Curtis بالمعهد، أن الحقنة تقوّي المناعة ضد الجراثيم والبكتيريا المسببة السل بنسبة لا تزيد عن 70% تقريبا، وقد تفقد تأثيرها عند البعض مع الزمن، ومن غير المحمود التلقيح ثانية، كما قال.