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تشيلسي يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذا القرار

السبت 18/أبريل/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة تشيلسي الإنجليزي وجهت صدمة إلى عدد من كبار أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بعد أن حسم النادي الإنجليزي مستقبل نجمه الفرنسي نجولو كانتي.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن تشيلسي قرر الاحتفاظ بنجمه الفرنسي نجولو كانتي الذي كان مرشحًا للرحيل عن صفوف البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع الفرنسي أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع كانتي من أجل تدعيم صفوفهم تمهيدًا للمستقبل القريب.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن النجم الفرنسي عانى من قلة المشاركة مع تشيلسي في الموسم الحالي، حيث تعرض لعدد من الإصابات خلال الموسم.

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