تفاصيل العرض المغري لخطف نجم الأهلي

كشف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، عن كواليس العرض المغري الذي تلقاه للرحيل عن الأهلي.

وأكد معلول، أنه ناديه تلقى عرضًا كبيرًا في الصيف الماضي إلا أن إدارة القلعة الحمراء طالبته بالاستمرار.

وتابع معلول في تصريحات لقناة الأهلي :"في كل موسم أتلقى عرضًا أو إثنين في كل فترة انتقالات".

وأكمل :"كان أكبر عرض وصل لي في الموسم الماضي، والنادي طلب منّي البقاء وعدم الرحيل، وكان قراري الاستمرار احترامًا لعقدي ولجمهور الأهلي".

وعن مستقبله مع القلعة الحمراء، أجاب نجم المنتخب التونسي :"سألعب حتى آخر يوم مع الأهلي، وأتمنى إنهاء مسيرتي مع الأهلي".