نيويورك تسجل 540 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يزال بحدود 2000 إصابة، وتم تسجيل 540 وفاة جديدة بالفيروس.

وأوضح "كومو"، خلال تصريحاته، اليوم السبت، أن الوفيات المسجلة آخر 24 ساعة هي الأقل منذ الأول من أبريل.

ورغم ما تشير إليه البيانات من تحسن الظروف الخاصة بمواجهة كورونا، قال حاكم نيويورك: "علينا مواصلة القيام بما نفعله".





وأضاف كومو في إحاطته الصحفية اليومية: "أود أن أرى نسب الإصابات تنخفض أكثر"، لافتاً إلى أنّ 606 أشخاص توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بولاية نيويورك في أدنى حصيلة في 10 أيام.





وقبل يومين، أكد حاكم نيويورك أنه لن يلتزم بأي أمر يصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء إجراءات العزل العام في الولاية بطريقة غير آمنة خلال تفشي فيروس كورونا.





وكان ترامب قال الإثنين، إنه يعتقد أن لديه "سلطة كاملة" على الولايات فيما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وهو موقف لا يدعمه الدستور الأمريكي ورفضه على الفور خبراء قانونيون وبعض حكام الولايات.





لكن كومو رد عليه بقوله: إن أي أمر من هذا القبيل سيشكل تحديا دستوريا بين الولايات والحكومة الاتحادية، وسيرفع إلى القضاء الأمريكي للبت فيه.





وتابع حاكم نيويورك في إشارة إلى سعي ترامب لإعادة انتخابه في نوفمبر: "وأسوأ ما يمكن أن يفعله في هذه اللحظة.. أن يتصرف بطريقة ديكتاتورية ومثيرة للانقسام.. أبعدوا السياسة عن هذا الأمر".





وتعد الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأكثر تأثرا بفيروس كورونا حول العالم، بحصيلة وفيات تجاوزت الـ23 ألفا، وإصابات تخطت نصف مليون.





وفي الخامس من أبريل الجاري، مدد حاكم نيويورك الإغلاق الشامل في الولاية حتى آخر الشهر الجاري.