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إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات يوم 20 الجاري

السبت 18/أبريل/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 20 الجاري، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

وفي سياق اخر واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط (1667) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (335) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (53) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (5) دراجات نارية مخالفة، (14) مخالفات شروط الترخيص، مخالفة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير 1612 مخالفة مرورية متنوعة، وإزالة 15 موقف عشوائي.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

وفي سياق متصل واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها أمس الجمعة عن ضبط (1839) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (396) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (79) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (13) دراجة نارية مخالفة، (8) مخالفات شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال كل واقعة على حده، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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