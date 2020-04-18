شيرين رضا تدعي أن يُصاب هؤلاء بـ"الكورونا"

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شاركت الفنانة شيرين رضا، تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواص الاجتماعي "تويتر"، وهي تدعي على الإرهابيين أن يصيبهم الله بفيروس كورونا.



وكتبت "رضا" في هذه التغريدة قائلة: "يارب كل الإرهابيين اللي في العالم يجيلهم كورونا ويموتو..كلهم يارب".



وتعود شيرين رضا هذا العام إلى السباق الرمضاني من جديد بعد غيابها العام الماضي وذالك من خلال مسلسل "ليه لأ"، والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم هاني عادل وهالة صدقي وعمر السعيد وعبد الرحمن أبو زهرة والذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا مشاركتها في فيلم "رأس السنة"، بمشاركة عدد من الفنانين منهم إياد نصار وبسمة وإنجي المقدم وأحمد مالك وهو إخراج أحمد صقر وتم عرضه قبل إغلاق دور العرض بسبب فيروس كورونا المستجد.