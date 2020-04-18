المنتج أحمد عبدالعاطي يطرح أفيشات مسلسل "لما كنّا صغيرين"

طرحت شركة "أرت ميكرز"، للمنتج أحمد عبدالعاطي الملصق الدعائي لمسلسل "لما كنّا صغيرين"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالفان بيدج الرسمية الخاصة بالشركة.





وتدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.





‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة النجوم محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج ، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.





كما انتهت شركة "ارت ميكرز"، للمنتج أحمد عبدالعاطي من تصوير أكثر من ٦٠ ٪؜ من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني 2020 لعرضه على قنوات الحياة وdmc والتلفزيون المصري.



