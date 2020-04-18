الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

ويذكر أن أسقط الجيش الليبي، 4 طائرات تركية مسيرة خلال أقل من 24 ساعة في مناطق بني وليد، وترهونة شرقي العاصمة طرابلس.





وقالت شعبة الإعلام الحربي، مساء الجمعة، إن الدفاع الجوي أسقط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة.





وتابعت الشعبة في بيان عسكري، أنها أسقطت ٣ مسيرات تركية أخرى، الأولى حاولت الإغارة على مواقعٍ للوحدات العسكرية في ترهونة صباح الجمعة، أما الأخريان فأسقطهما الجيش قرب بني وليد إحداهما في منطقة نسمة، والثانية في منطقة وادي الدينار.





ويعد إسقاط الجيش الليبي للطائرات التركية المسيرة بهذه السرعة، إنجازا للجيش، يثبت دقة الأجهزة الحديثة التي امتلكها الجيش الليبي مؤخرا.





وتقول مصادر بالجيش الليبي، إنه أصبح يستطيع إسقاط الطائرات التركية المسيرة من خلال السيطرة عليها إلكترونيا، وليس اعتراضها.





وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن هذه المؤشرات ستغير المعادلة العسكرية، فهذه الأجهزة يمكن تطويرها للقيام بمهام أكثر وأهم في عمق مصراتة.