ياسمين عبد العزيز تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"

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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة بوستر مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" ، الذي سيعرض في رمضان 2020 " ، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"منتظرينك أحلى ياسمين" ، وكتب معجب آخر:"بحبك أوي" ، وقال آخر:"المسلسل هيكون تحفة مستنياه من دلوقتي".





تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.



يشار إلى أن المسلسل بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، والكثير من الفنانين، إنتاج شركة "سينرجى.