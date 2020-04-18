Advertisements

ياسمين عبد العزيز تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"

السبت 18/أبريل/2020 - 07:04 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
نادين نجدي
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة بوستر مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" ، الذي سيعرض في رمضان 2020 " ، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"منتظرينك أحلى ياسمين" ، وكتب معجب آخر:"بحبك أوي" ، وقال آخر:"المسلسل هيكون تحفة مستنياه من دلوقتي".


تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يشار إلى أن المسلسل بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، والكثير من الفنانين، إنتاج شركة "سينرجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ونحب تاني ليه مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطلب ضم "بركات" جديد للأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل العرض المغري لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

ليلى عز العرب تكشف عن شخصيتها في مسلسل "ونحب تاني ليه"

عمرو محمود ياسين يكشف لـ"الفجر الفني" عن موعد بدأ تصوير مسلسل ياسمين عبدالعزيز

سمر مرسي تقع في غرام شريف منير في "ونحب تاني ليه"

كريم فهمي يروج لمسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز بإطلالة رياضية من داخل الجيم بمنزلها.. وتعليق ساخر من "العوضي" (فيديو)

شريف منير ينشر بوستر شخصيته في مسلسل "ونحب تاني ليه" المرتقب في سباق رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

04:52 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

01:15 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: حظر ده ولّا مش حظر!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مدبولي يواجه الكورونا بالكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الله موجود