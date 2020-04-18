إحصائيات الزرقا في المجموعة الثانية بالقسم الثاني

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إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا من الهبوط من القسم الثاني، بعدما جمع 9 نقاط، قبل فترة توقف المسابقة، بسبب انتشار مرض كورونا .



ويتذيل فريق الزرقا المجموعة الثانية بقيادة إبراهيم الشهيدى ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 9 نقطة.



وحقق الزرقا الفوز فى مباراة وحيدة على حساب فريق جمهورية شبين، وتعادل في 6 مباريات، منهم 4 تعادلات على ملعبه، مقابل مباراتين بالخارج، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات منهم 3 على ملعبه، مقابل 7 خارج ملعبه.



سجل لاعبي الزرقا 10 أهداف بواقع 5 أهداف على ملعبه، ومثلهم خارج ملعبه،

واستقبل 26هدف، منهم 8 داخل ملعبه، مقابل 18 بالخارج.



ويبقى لفريق الزرقا 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيواجه بتروجت ، ثم الترسانة، كما سيلاقي كوكاكولا ، ثم يواجه منتخب السويس ، ويختتم الزرقا الموسم بمواجهة النجوم.



هدافي فريق الزرقا



1- يوسف حسن هدفين

2- حسام جماليه هدفين

3- بإسم عادل هدفين

4- محمد بدير مانجا هدف

5 أحمد سمير هدف

6- نور العشرى هدف

محمد عصام هدف



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بنروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط