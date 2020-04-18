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إحصائيات الزرقا في المجموعة الثانية بالقسم الثاني

السبت 18/أبريل/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا من الهبوط من القسم الثاني، بعدما جمع 9 نقاط، قبل فترة توقف المسابقة، بسبب انتشار مرض كورونا .

ويتذيل فريق الزرقا المجموعة الثانية بقيادة إبراهيم الشهيدى ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 9 نقطة.

وحقق الزرقا الفوز فى مباراة وحيدة على حساب فريق جمهورية شبين، وتعادل في 6 مباريات، منهم 4 تعادلات على ملعبه، مقابل مباراتين بالخارج، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات منهم 3 على ملعبه، مقابل 7 خارج ملعبه.

سجل لاعبي الزرقا 10 أهداف بواقع 5 أهداف على ملعبه، ومثلهم خارج ملعبه،
واستقبل 26هدف، منهم 8 داخل ملعبه، مقابل 18 بالخارج.

ويبقى لفريق الزرقا 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيواجه بتروجت ، ثم الترسانة، كما سيلاقي كوكاكولا ، ثم يواجه منتخب السويس ، ويختتم الزرقا الموسم بمواجهة النجوم.

هدافي فريق الزرقا

1- يوسف حسن هدفين
2- حسام جماليه هدفين
3- بإسم عادل هدفين
4- محمد بدير مانجا هدف
5 أحمد سمير هدف
6- نور العشرى هدف
محمد عصام هدف

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بنروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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