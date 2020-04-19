أبرز قرارات "الأعلى للجامعات" بشأن امتحانات التيرم الثاني.. تعرف عليها

عقد أمس السبت المجلس الأعلى للجامعات جلسته رقم 699 لمناقشة مواضيع عامة وأيضًا لمناقشة موضوع يهم الجميع وهو موضوع الفصل الدراسي الثاني، وكانت المناقشة عن البدائل المطروحة الخاصة بعملية الامتحانات وعند وضع القرارات تم مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية ومنها منع التجمعات للمواطنين والقرارات التي اتخذتها الدولة والحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وفي نفس الوقت تم التواصل مع جميع المكاتب على مستوى العالم وتبين أن هذه المشكلة تؤرق كل الطلاب على مستوى الجامعات سواء الجامعات الأمريكية أو الأوروبية أو الدول العربية ومن خلال التواصل مع الجامعات المصرية واستقراء جميع الآرا ء التي يفكروا فيها سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، ومن خلال كل هذا استطاع المجلس الأعلى للجامعات التوصل إلى قرارات لضمان سلامة الطلاب وعدم ضياع سنة دراسية عليهم.





وتستعرض "الفجر" قرارات المجلس الأعلى للجامعات بخصوص الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 2020 فيما يلي:





أولا: القرارات المتعلقة بطلاب فرق النقل في كل الكليات:

- إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية واستبدالها بأحد البديلين الآتيين:

(أ) إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة سواء كانت مقالة بحثية أو مشروع بحثي أو بحث مرجعي وذلك في المقررات التي كان يتم تدريسها في هذا الفصل وتضع كل جامعة المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة بهدف تقييم وإجازة تلك الرسائل بناءًا على طبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا.

(ب)عقد إختبارات إلكترونية للمقررات التي كان يتم تدريسها في هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية.

- وفي أي من هذين البديلين لا ترصد درجات للطلاب " وإنما يُعد الطالب ناجحا أو راسبًا فقط.





- بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية:

يتم استكمال الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد إستكمالهم لتلك التدريبات ويعد الطالب ناجح أو راسب فقط.





- ثانيًا: بالنسبة لطلاب الفرق الدراسية النهائية بجميع الكليات:

تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة،ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.





- ثالثًا: بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:

يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الإمتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.



