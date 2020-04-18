نيللي كريم تكشف عن دورها في "100 وش" واسمها الحقيقي

زاد الطلب على النجمة نيللي كريم عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، عقب ظهورها في برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه "أبلة فاهيتا".





نيللي كريم وفاهيتا





وحلت النجمة المصرية نيللي كريم ضيفة على الدمية "أبلة فاهيتا"، بعدما أدلت بتصريحات كثيرة خلال استضافتها، عن تفاصيل شخصيتها التي تقدمها في "100 وش" الذي سيعرض في رمضان.





أدوار نيللي كريم





وقالت نيللي كريم إن إنها لا تهوى الأدور "الحزينة" والكئيبة، وإنما تحب أن تقدم أعمالًا عميقة يكون لها هدف ومخزى، موضحةً أن شخصيتها هذا العام ذات طابع كوميدي.





اسم نيللي كريم الحقيقي





وكشفت النجمة نيللي كريم عن اسمها الحقيقي، قائلةً: "اسمي نيللي محمد السيد عطا الله عثمان ، ولدي 4 أبناء هم كريم ويوسف وسيليا وكندا".





إجراء نيللي كريم عملية جراحية





وفاجأت النجمة نيللي كريم أن التمثيل تسبب لها في إجراء عملية جراحية كبيرة جدًا بالعين، نتيجة للأدوار التي تقوم بتأديتها والتي غالبًا ما تظهر وهي منهمرة في البكاء، ما أدى إلى إحداث فتاق بالعين استدعى التدخل الجراحي.





نيللي كريم والطبيب





وأوضحت نيللي كريم أن الطبيب المعالج، والمتابع لحالتها عقب إجراء العملية الجراحية في عينها، أمرها بألا تبكي لمدة 6 أشهر لضمان نجاح العملية.





أمنية نيللي كريم





وأعربت نيللي كريم عن أملها في تجسيد شخصية الفنانة الراقصة سامية جمال، وهي أحد الأعمال التي كانت اقتربت من تأديتها ولكن أجلت الفكرة، لتقدم مسلسل "100 وش" في رمضان 2020.





شخصية نيللي كريم في رمضان





وأفصحت نيللي كريم عن بعض تفاصيل الشخصية التي تؤديها، مشيرةً إلى أنها ستأتي نصابة تعيش في حي بولاق، وتقدمه مع آسر ياسين، مؤكدةً أن فكرة اعمل الدرامي جديدة.





نيللي كريم في الحجر





وتقضي النجمة نيللي كريم فترة الحجر الصحي في منزلها، تستمتع بالموسيقى وشغل الكروشيه، إلى جانب الرياضة، مختتمة: "أجيد الإنجليزية والروسية".











