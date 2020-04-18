Advertisements

أبطال فورمولا وان يدعمون جهود مكافحة وباء كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
وكالات
نجح مجموعة من سائقي سباقات السيارات من جمع أكثر من 70 ألف دولار لدعم جهود مكافحة وباء كورونا.

ونجحت مجموعة السائقين، وبينهم ستة من المشاركين في بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا-1"، من جمع هذا المبلغ عبر سلسلة السباقات الإلكترونية "السباق من أجل العالم" والتي فاز بها شارل لوكلير.

ونقل أغلب السائقين المشاركين مجريات الجولة الختامية من "السباق من أجل العالم" على قنواتهم الخاصة عبر منصة "تويتش".

وبحسب موقع "موتور سبورت" الالكتروني، كانت سلسلة السباقات الإلكترونية تستهدف جمع 100 ألف دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء.

وأقيمت مجريات الجولة الأخيرة من سباقين على حلبتي كاتالونيا وريد بُول الافتراضيتين ضمن لعبة "فورمولا-1 2019" الإلكترونية.

أخبار تهمك

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

فايلر يطلب ضم "بركات" جديد للأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تفاصيل العرض المغري لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 18 دقيقة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ يوم

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

04:52 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

01:15 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: حظر ده ولّا مش حظر!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مدبولي يواجه الكورونا بالكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الله موجود