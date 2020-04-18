محمد صلاح قد يرحل عن ليفربول

فجرت تقارير صحفية بريطانية، مفاجأة مدوية بشأن مصير النجم المصري، محمد صلاح مع ليفربول، في أنفيلد خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة " ديلي ستار " البريطانية، أن الفرعون المصري كان قريب جداً من الرحيل عن الريدز في الصيف الماضي، وبالتحديد بعد الفوز بدوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة الى أن صلاح ارتبط الصيف الماضي بالإنتقال الى ريال مدريد أو العودة الى إيطاليا، ولكن اللاعب قرر في نهاية الأمر البقاء في الريدز لموسم آخر.

ونوهت الصحيفة الى أن إدارة الريدز تخشى أن يفكر صلاح بالرحيل عن الفريق هذا الصيف، وخاصة إن توج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عاماً.

وأضافت الصحيفة الى أن صلاح قد يفكر في الرحيل هذا الصيف للبحث عن تحدٍ جديد بعد الفوز بجميع الألقاب المهمة مع ليفربول، الأمر الذي سيجعل النادي في ورطة حقيقية.

وأتمت الصحيفة الى أن صلاح حتى هذه اللحظة لم يبدي رغبته بالرحيل، وقد يستمر مع الريدز لفترة طويلة.