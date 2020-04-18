جامعة الأزهر تعتمد قرارات الأعلى للجامعات.. وتؤكد: بضوابط تناسبنا

أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن الجامعة ستعتمد قرارات مجلس الجامعات وستضع ضوابط وآليات تتناسب مع خصوصية جامعة الأزهر.

وقال بيان المركز الإعلامي، اليوم السبت، حرصًا من إدارة جامعة الأزهر على مصلحة أبنائها الطلبة ومسايرة للسياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية ومؤسساتها من الحرص على سلامة مواطنيها والمقيمين عليها فإن الجامعة تعتمد في هذا السياق ما اتخذه المجلس الأعلى للجامعات من قرارات تتعلق بإجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

وأضاف المركز الإعلامي أنه جاري وضع الضوابط والآليات والإعلان عنها لاحقا بما يناسب جامعة الأزهر.





في سياق آخر، أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بقسميها العلمي والأدبي، والشهادة الثانوية لمعاهد العلوم الإسلامية، والبعوث الإسلامية، سوف يتم نشرها قريبًا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.





وأشار رئيس قطاع المعاهد، في بيان صحفى اليوم السبت، أنه لأول مرة سوف يتم نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على موقع بوابة الأزهر تسهيلا على طلاب الأزهر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الأزهر حرصا على سلامة الطلاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الطالب سوف يسجل الدخول بالرقم القومي ليقوم بطبع رقم جلوسه، واسم اللجنة ومقرها ورقمها من خلال موقع بوابة الأزهر مباشرة.





وفي السياق ذاته أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه لأول مرة سيتم طبع مواد رسوب الطالب المعيد على رقم جلوسه المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية، وكذلك طبع كشوف المناداة برقم الجلوس وبمواد رسوب الطالب المعيد، بحيث تطابق المواد الموجودة على رقم جلوسه بما هو موجود في المعهد، كما تم طبع كشوف ٢ ج وبطاقات التعارف وجميع المكاتبات إلكترونيًا.



