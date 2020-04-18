Advertisements

حبس 6 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال ضبطية قضائية وخطف طفل

السبت 18/أبريل/2020 - 07:08 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة المنتزة ثان في الإسكندرية برئاسة المستشار خالد صبحي وكيل النائب العام حبس 6 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة رجال الضبطية القضائية وخطف طفل.

تلقى اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ببلاغ بخطف طفل من داخل الشقة محل سكنه من قبل أشخاص منتحلين صفة ضباط شرطة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المتزة ثان الي  مرتكبي الواقعة وتحديدهم وهم 6 أشخاص من أعمار مختلفة وعند وصولهم الي الشقة محل الواقعة ملك مقاول وتبين عدم وجودهمن سؤال زوجته ربة منزل وعند سؤالها عن هوايتهم  اقروا أنهم ضباط شرطة علي غير الحقيقة فقاموا بخطف نجلها سن 10 سنوات والسفر به إلى محافظة القاهرة واخفائه بأحد الوحدات السكنية.

على جانب آخر، شهدت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، حملة لتطهير وتعقيم مبني المديرية بمنطقة سموحة والتي تتضمن كافة المكاتب والطوابق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من الانتشار من فيروس كورونا المستجد.

وكما شملت حملة التطهير والتعقيم عدد من أقسام الشرطة والتي منهم قسم شرطة مينا البصل، وقسم شرطة كرموز، وذلك في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظا على الصحة العامة المواطنين.

وكان قد واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية، حيث تم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية وكذا توفيرها للمواطنين، كما تم تزويد قطاعات الوزارة ولاسيما السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

وتشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس، وإتاحة إستقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها، وكذا أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد).

تأتى تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

أخبار تهمك

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ يوم

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض المغري لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطلب ضم "بركات" جديد للأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

04:52 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

01:15 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: حظر ده ولّا مش حظر!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مدبولي يواجه الكورونا بالكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الله موجود