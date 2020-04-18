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تركيا تسجل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3783 إصابة جديدة

السبت 18/أبريل/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات التركية، اليوم، تمديد قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا لـ31 ولاية لمدة 15 يوما، كإجراء احترازي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت تركيا، أمس الجمعة، تسجيل 126 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1769 حالة.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها سجلت 4353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 40270 حالة.


وبدأ منتصف ليل الجمعة/السبت سريان حظر تجوال كامل في 31 ولاية تركية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحذّرت المعارضة التركية من انهيار المنظومة الصحية مع انتشار فيروس كورونا، واستعرضت النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا غامزة تاشيار تقريرا يحذر من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار الفيروس.

وأشار التقرير المقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

وأوضح أن جميع الدول اتخذت إجراءات لمواجهة خطر انهيار المنظومة الصحية في حالة الارتفاع المفاجئ في عدد المرضى فيما لم تعلن البلاد أي حالة طوارئ.

ولفت خبراء إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أكثر من الأرقام الرسمية؛ لأن السلطات لا تجري الفحوصات إلا على المسافرين والقادمين من خارج البلاد.

وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرّة المرضى.

وأضافت: "يتوجب على تركيا الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة كي تتمكن من الحد من انتشار الفيروس ومنع انهيار المنظومة الصحية في حال الزيادة المفاجئة في عدد المرضى".

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