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"الزراعة" عن ظهور الخفافيش في بعض القرى: لا يستدعي القلق (فيديو)

السبت 18/أبريل/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على ظهور الخفافيش في إحدى قرى محافظة القليوبية ومحافظة بني سويف، قائلًا:" الوضع لا يدعو للقلق لكونهم في أماكن مهجورة"، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعملية إبادة ومكافحة للخفافيش؛ واستخدام الأساليب العلمية والمراكز البحثية تجاه ظهور الخفافيش في القليوبية.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت إنه تم أخذ مسحات من الأهالي مع استمرار عملية التظهير والرش للقضاء على الخفافيش وتم القضاء على بؤرة الخفافيش بشكل نهائي في القليوبية "، لافتًا إلى أن فرق بحث قامت بالقضاء على خفافيش ظهرت في منزل مهجور بمحافظة بني سويف والأمر لا يدعو للقلق على الإطلاق".

ونوه المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن هناك مركز بحثية تقوم بدراسة هذا الأمر بالتعاون مع الجهات المعنية، معلقًا: "أن هناك تهويل للموقف سواء ظهور الخفافيش في القليوبية أو بني سويف".

وفي وقت سابق، أثار ظهور عدد من الخفافيش داخل منزل مهجور في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، قلق وخوف عدد من الأهالي، عقب ربط بعض التقارير أنه وراء ظهور فيروس كورونا المستجد.

وفوجئ الأهالي بظهور عدد من الطيور التي يرجح أن تكون لطائر الخفاش داخل القرية، حيث أرجع بعضهم قيام بعض الشباب بفتح أحد المنازل المهجورة، والتي كان يقطنها عدد من الخفافيش، وقيامهم بالتصوير داخلها، ما أدى إلى محاولة طيرانها للبحث عن مكان آخر مهجور.

من جانبه، قال المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إنه "جارٍ معاينة المنزل المهجور واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة من رشه بالتعاون مع مديرية الزراعة، وإدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، والجهات ذات الصلة، وكذلك لوضع آلية جادة للتعامل مع الخفافيش".

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