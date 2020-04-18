Advertisements

حقيقة مغادرة كاريلو وجيوفينكو لنادي الهلال

السبت 18/أبريل/2020 - 07:11 م
كاريلو وجيوفينكو
كاريلو وجيوفينكو
أميرة فطيم

تلقت إدارة نادي الهلال رسالة من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيباستيان جيوفينكو، والبيروفي أندريه كاريلو، بشأن الأنباء المتداولة عن رغبتهم في مغادرة الرياض.

وكانت وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررا تعليق النشاط الرياضي في المملكة كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة "الرياض"، أن الثنائي الإيطالي، أبلغوا مجلس إدارة الهلال برغبتهم في البقاء بالسعودية، وعدم العودة إلى وطنيهما، في ظل توقف النشاط الرياضي.

يذكر أن الهلال، شدد على ضرورة بقاء اللاعبين المحترفين في الرياض، في الفترة الحالية، مع ترك الحرية لهم بالموافقة أو الرفض.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

أخبار تهمك

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل العرض المغري لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

فايلر يطلب ضم "بركات" جديد للأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ يوم

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

04:52 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

01:15 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: حظر ده ولّا مش حظر!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مدبولي يواجه الكورونا بالكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الله موجود