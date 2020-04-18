حقيقة مغادرة كاريلو وجيوفينكو لنادي الهلال

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تلقت إدارة نادي الهلال رسالة من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيباستيان جيوفينكو، والبيروفي أندريه كاريلو، بشأن الأنباء المتداولة عن رغبتهم في مغادرة الرياض.



وكانت وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررا تعليق النشاط الرياضي في المملكة كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا.



وكشفت صحيفة "الرياض"، أن الثنائي الإيطالي، أبلغوا مجلس إدارة الهلال برغبتهم في البقاء بالسعودية، وعدم العودة إلى وطنيهما، في ظل توقف النشاط الرياضي.



يذكر أن الهلال، شدد على ضرورة بقاء اللاعبين المحترفين في الرياض، في الفترة الحالية، مع ترك الحرية لهم بالموافقة أو الرفض.



ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

