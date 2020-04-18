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عبير منير تكشف لـ"الفجر الفني" شخصيتها في "لما كنا صغيرين"

السبت 18/أبريل/2020 - 08:30 م
عبير منير
عبير منير
رشا عادل
تواصل الفنانة عبير منير، تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي وريهام حجاج ومحمود حميدة.

وكشفت عبير، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن الشخصية التي تجسدها خلال أحداث المسلسل قائلة:"أجسد شخصية سيدة تدعى "راجية" متزوجة من سفير ووالدة الفنان خالد النبوي ونبيل عيسى وبتتعرض للعديد من الأحداث خلال المسلسل".

يذكر أن آخر أعمال عبير منير، مسلسل "بلا دليل" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وشارك في بطولته الفنان خالد سليم ودرة وحازم سمير وأحمد كرارة، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.

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