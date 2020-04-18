إلغاء امتحانات الترم الثاني للجامعات.. تفاصيل قرارات وزير التعليم العالي اليوم



وكان قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتوضيح ابرز ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم بشأن الفصل الدراسي الثاني.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم بشأن في جلستة رقم 699 لمناقشة الموضوعات الهامة وأيضا موضع الفصل الدراسى الحالي وما هي البدائل المطروحة الخاصة بعملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته بالفيديو، أنه عند اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات تم وضع عدد من الأمور الهامة وفى مقدمتها منع التجمعات للمواطنين، والقرارات التي تبنتها الدولة والحكومة الخاصة بمحاربة فيروس كورنا المستجد، وفى نفس التوقيت من خلال التواصل مع كل المكاتب على مستوى العالم تمكنا من معرفة أن المشكلة الموجودة تؤرق كل الطلاب على مستوى الجامعات سواء الأوروبية أو الأمريكية والدول العربية، ومن خلال تواصلنا مع الجامعات المصرية واستقراء كل الأراء التي يتم التفكير فيها في الجامعات الحكومة والخاصة والأهلية قدرنا أن نصل مع زملاءنا إلى بعض القرارات التي تصب فى النهاية إلى الحفاظ على صحتهم حيث كانت من الأولويات المعنين بها، وفى نفس التوقيت عدم ضياع سنة دراسية عليهم ونقدر المنظومة كلها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تكون متمتعة بصحة للتغلب على هذا الوضع الاستثنائى الموجود على مستوى العالم.



قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، إن الفصل الدراسي الثاني مستمر حتى 30 أبريل أو نهاية الفصل الثاني للطلاب بنظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن طلاب السنوات النهائية سوف ينتظرون حتى انتظام الدراسة مرة أخرى ويخضعون للامتحانات.وأضاف "الكردي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه مع نهاية شهر مايو سوف تظهر الصورة النهائية حول فيروس كورونا، وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه سيكون هناك اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ قرار في هذا الأمر".وتابع رئيس جامعة الإسكندرية: "بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني في 30 أبريل سيكون هناك مساران للانتقال طلاب سنوات النقل، وهي إجراء رسالة بحثية او مشروع بحثي بدلا من الامتحانات او عن طريق اختبارات إلكترونية".