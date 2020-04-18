Advertisements

القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'

السبت 18/أبريل/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
آيات عامر
تابعت نيڤين القباج وزير التضامن الإجتماعي، سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة)، والتي بدأ صرفها اليوم؛ لجميع المحافظات، حيث تم صرف عدد 250،026‬ حركة لبطاقات كرامة بمكاتب البريد حتى الساعه الخامسة عصرا بمبلغ 111،428،163‬ جنية مصري من خلال 4،575‬ ماكينة مقسمة علي 3،360‬ مكتب بريد.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف علي مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤلي هيئة البريد المصرى.

كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الإدارات والوحدات الإجتماعية بالمتابعة الميدانية لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات، وعمل غرف عمليات فرعية لمتابعة شكاوي المواطنين وإتباع الإجراءات الإحترازية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا وتمت عمليه الصرف بسلاسة بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أي شكاوي أو عقبات أو حالات تكدس في عملية الصرف.

ومن المقرر أن يستمر الصرف غدا أيضا لبقية المستفيدين من مساعدات كرامة من كبار السن والاشخاص ذوى الإعاقة، حيث تبلغ إجمالي قيمتها حوالي ٤٨٢ مليون جنيه، على أن يبدأ صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم ١٩ أبريل ويبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ مليون جنيهمن خلال ٤٠٠٠ مكتب للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية

يشار إلي أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ مليون اسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه

وجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد اطلقت مؤخرًا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا.

وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.


القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'
القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'
القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'
القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'
القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'
القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'
القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'
القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'
القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'
القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ يوم

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل العرض المغري لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

فايلر يطلب ضم "بركات" جديد للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

04:52 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

07:19 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: حظر ده ولّا مش حظر!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مدبولي يواجه الكورونا بالكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الله موجود