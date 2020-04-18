القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'

Advertisements

تابعت نيڤين القباج وزير التضامن الإجتماعي، سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة)، والتي بدأ صرفها اليوم؛ لجميع المحافظات، حيث تم صرف عدد 250،026‬ حركة لبطاقات كرامة بمكاتب البريد حتى الساعه الخامسة عصرا بمبلغ 111،428،163‬ جنية مصري من خلال 4،575‬ ماكينة مقسمة علي 3،360‬ مكتب بريد.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف علي مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤلي هيئة البريد المصرى.



كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الإدارات والوحدات الإجتماعية بالمتابعة الميدانية لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات، وعمل غرف عمليات فرعية لمتابعة شكاوي المواطنين وإتباع الإجراءات الإحترازية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا وتمت عمليه الصرف بسلاسة بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أي شكاوي أو عقبات أو حالات تكدس في عملية الصرف.



ومن المقرر أن يستمر الصرف غدا أيضا لبقية المستفيدين من مساعدات كرامة من كبار السن والاشخاص ذوى الإعاقة، حيث تبلغ إجمالي قيمتها حوالي ٤٨٢ مليون جنيه، على أن يبدأ صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم ١٩ أبريل ويبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ مليون جنيهمن خلال ٤٠٠٠ مكتب للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية



يشار إلي أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ مليون اسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه



وجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد اطلقت مؤخرًا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا.



وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.





