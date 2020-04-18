محمد السرسي يصف أردوغان بـ"السلطان المخبول" (فيديو)

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شن الإعلامي محمد السرسي، هجومًا حادًا على رجب طيب أردوغان رئيس دولة تركيا، واصفًا إياه بـ"السلطان المخبول".



وقال "السرسي"، في برنامج "حوار مع مسئول"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن أردوغان يجر ورائه تاريخ أسود من المذابح والجرائم والسرقات، حيث استخف ببعض قومه أطاعوه وكذب عليهم باسم الدفاع عن الدين، مؤكدًا أن الدين منه ومن خداعه براء.



وأضاف أن أردوغان سليل قتله ومجرمي الحرب، فهو سلطان من نسل لصوص سطو على أطهر الأماكن فسرقوا أجزاء من الحجر الأسود لتزيين مسجد في اسطنبول، كما أن أرد بمصر وأهلها سوء، مؤكدًا أن مصر دومًا وأبدأ وحتى نهاية الكون هي بداية كل سطر ونهايته، هي أرض الكنانة والأمن والملاذ وجبل الكبرياء.



واختتم حديثه قائلًا: "افتخروا يا شعب مصر وعاشت الدولة حرة بجيشها وشعبها بمسلميها وأقباطها وكل طوائفها".



كما خلَّد مقدم برنامج "حوار مع مسئول"، الذكرى الثانية لوفاة أخيه الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسي، الذي استشهد في معركة العملية الشاملة في سيناء منذ عامين.





وفي سياق أخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٦ مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.



وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.



وفي سياق متصل توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على الهدية التي أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصري، وهي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.



