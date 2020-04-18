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لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

السبت 18/أبريل/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

طلب مسئولو لجنة التخطيط بالأهلي، من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، منح لاعب الفريق صالح جمعة فرصة أخيرة.

 

وقوبل طلب لجنة التخطيط بالأهلي، برفض كامل من فايلر الذي أكد لمسئولي القلعة الحمراء أن صالح جمعة لم يعد له مكان في تشكيلة الأحمر.

 

وطالب فايلر بإعارة اللاعب أو بيعه نهائيا، مشيرا إلى أنه  خارج حساباته الفنية في الفترة المقبلة.

 

وكان فايلر قد أعلن في مؤتمر صحفي لأحد المباريات خروج اللاعب من حساباته، وتمنى له التوفيق في أي فريق أخر.

 

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