بوروسيا دورتموند يعرقل انتقال سانشو لمانشستر يونايتد





كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لجأ لخطوة أخيرة، لعرقلة إنتقال نجمه " جادون سانشو " لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.





ويتصدر اليونايتد سباق التعاقد مع سانشو منذ وقت بعيد، متفوقاً على ناديي ليفربول وتشيلسي.





وبحسب صحيفة " إكسبريس " البريطانية اليوم، فإن إدارة دورتموند عرضت راتباً ضخماً لسانشو، بلغ 173 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً، لإغراء اللاعب بالبقاء مع الفريق، ليصبح ثاني أعلى راتب في الفريق بعد النجم " ماركو رويس ".





من جهة أخرى، أفادت صحيفة " ديلي ستار " البريطانية، أن النادي الألماني يريد مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن سانشو.





وأضافت ديلي ستار، أن مانشستر يونايتد سيحاول تخفيض المبلغ، في ظل تعرض الفريق لأزمة مالية كبيرة، بسبب كارثة وباء كورونا.





وأثيرت عدة تقارير إنجليزية، حول قيام إدارة اليونايتد بمراجعة تقييم ميزانية سوء الإنتقالات في ظل الأزمة الراهنة.





وسجل صاحب الـ20 عاماً 17 هدفاً ومرر 19 تمريرة حاسمة، خلال 35 مباراة خاضها مع الفريق بجميع المسابقات.



