"فيروس كورونا".. كيف نجحت ألمانيا في السيطرة على الوباء

نجحت المانيا في السيطرة على وباء كورونا وتقليل عدد الإصابات والعدوى من خلال تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، وتخطط ألمانيا لإعادة فتح المدارس وإعادة للحياة تدريجيا، وتستعرض الفجر إجراءات ألمانيا في السيطرة على هذا الفيروس القاتل:





سيطرة على الفيروس

وكشف ينس شبان وزير الصحة الألماني، في برلين، عن أن وباء كورونا المستجد في ألمانيا تحت السيطرة، وأنه يمكن إدارته والتحكم به، "يمكن أن نقول، إن الأمر نجح، نجحنا في الانتقال من الزيادة إلى زيادة مستقرة، وانخفضت معدلات المصابين بشكل كبير"





وأضاف شبان خلال مؤتمر صحفي طبقا لفرانس برس، أن بلاده قامت بفحوص واختبارات لفيروس كورونا لحوالي 1.7 مليون شخص، تنتج ألمانيا 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا من أغسطس، بينها 10 ملايين كمامة من نوع "أف أف بي 2"، وهو النوع المزود بفلتر لتنقية الهواء.





وتابع، أن الحكومة أسندت عقود لخمسين شركة إنتاج لتوفير 10 ملايين كمامة و40 مليون كمامة جراحية من شهر أغسطس.





تراجع الإصابات

ويوجد في ألمانيا، 3380 إصابة، وكشفت البيانات الرسمية تراجع معدلات انتقال العدوى في البلاد، وكشفت البيانات معهد روبرت كوخ، أن كل مصاب بمرض كورونا في البلاد ينقل العدوى إلى أقل من شخص، كما أن معدل انتقال العدوى بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7.





ومع تراجع الحالات في ألمانيا، يبحث المسئولون قرار تخفيف القيود في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا قبل اجتماع مع المستشارة أنجيلا ميركل، وتقدم الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم في ألمانيا توصيات لميركل ورؤساء وزراء في 16 ولاية ألمانية، هذه التوصيات توفر أمكانية تخفيف القيود على التباعد الاجتماعي.





وكشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن بداية العودة للمدارس في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو القادم، بدأ المسئولون في ألمانيا مناقشة احتمال تخفيف القيود مكافحة تفشي فيروس كورونا





وتضرر اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير، يتوقع الخبراء أن ينكمش بنسبة 9.8 % في الربع الثاني من العام وهو أكبر معدل منذ تسجيل هذه المعدلات في 1970، هو أكثر من ثلثي الانكماش الذي شهدته البلاد وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.





وستناقش ميركل توصيات أكاديمية العلوم مع مجلس وزرائها، وتعقد مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع حكام الولايات، لمناقشة المسار المحتمل للخروج من إجراءات العزل العام وكيفية إدارة الركود المتوقع.





الرعاية الطبية

ومازالت ألمانيا في المرحلة المبكرة لانتشار المرض بسبب ارتفاع أعداد صغار سن من المصابين بالمقارنة مع الدول الأخرى، ويكشف معهد روبرت كوخ إن نسبة 80 % من المصابين تقل أعمارهم عن 60 عام، وأكد لوتار فيلر، مدير معهد روبرت كوخ، أن المختبرات الألمانية تقوم بحوالي 16 ألف فحص في الأسبوع، وهو رقم أكبر من الفحوصات الإجمالية التي قامت بها بعض الدول الأوروبية منذ بداية الأزمة.





وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الشباب الأصحاء الذين يصابون بفيروس كورونا يتعافون أسرع من الأكبر سنا، بالإضافة إلي قدرة ألمانيا على إجراء الفحوصات المبكرة على الحالات المشتبه فيها.





وتفوقت، ألمانيا علي أوروبا في عدد أجهزة التنفس الصناعي وعدد الأماكن المتاحة بأقسام العناية المركزة في المستشفيات، ويوجد في ألمانيا نحو 25 ألف سرير مع أجهزة تنفس صناعي في أقسام العناية المركزة.



