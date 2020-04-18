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فرنسا تعلن 642 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم السبت، 642 وفاة جديدة بفيروس كورونا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أعلنت فرنسا، الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ 18681 مع احتساب الوفيات في دور المسنين وغيرها من المرافق الصحية الاجتماعية، بزيادة 761 وفاة خلال الـ24 ساعة. 

ولليوم الثالث على التوالي، انخفض عدد المرضى في المستشفيات بـ115 مريضاً من أصل عدد إجمالي قدره 31190. 

وقال مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون إن عدد المرضى في أقسام الإنعاش تراجع لليوم الثامن على التوالي بمقدار 221 مريضاً إلى 6027 بالإجمال. 

وأضاف أنه "تراجع بطيء وإنما منتظم"، لكنه أضاف "مستوى استثنائي على صعيد الحاجات إلى خدمات الإنعاش". 

وقال إنه بتطبيق تدابير الحجر المنزلي "تمكنا من كبح هذا الوباء بشدة"، مؤكداً أن "الفرنسيين حدّوا بشكل كبير الموجة الأولى، يجب أن يعوا ذلك".

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وفاة بفيروس كورونا فرننسا تسجيل اجمالي 642

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