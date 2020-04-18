من ماني لصلاح.. تبرعات نجوم ليفربول

لعل ظهور فيروس كورونا كان له تأثير سلبي كبير على الكثير بل وكان أكثر ضررا للبعض الآخر وكوارث عند محدودي الدخل أو ممن يعملون بنظام الدخل اليومي، ولكنه أظهر الجانب الإنساني لدى الكثيرين منهم لاعبي كرة القدم الذين خصصوا جزء من الأموال كدعم لهؤلاء.





وسنخص بالذكر لاعبي ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفهم نجمنا المصري محمد صلاح، الذي سار على نهج زميله السنغالي ساديو ماني.





ساديو ماني قرر التبرع لصالح بلده السنغال بمبلغ يقدر بنحو 45 ألف يورو، لمواجهة الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعلاج المصابين.





أما الملك الدولي المصري محمد صلاح قرر أمس الجمعة مساعدة أهل قريته المتضررين في مركز بسيون، حيث قام بمدهم بأطنان من المواد الغذائية من خلال مؤسسته الخيرية.





الأمر لم يتوقف عند الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، فقد كان هناك تبرعات ومساعدات أخرى من عدد من لاعبي ليفربول دون الإفصاح عن أسمائهم.





حيث ذكرت إحدى المستشفيات في بريطانيا عن وصول مساعدات مادية من أحد لاعبي ليفربول دون ذكر إسمه، بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني.





إضافة إلى اللاعب الذي تبرع لمساعدة 6 من بنوك طعام في مدينة جلاسجو، والمناطق المحيطة، والذي تكهنت التقارير الصحفية أنه لاعب ليفربول الأسكتلندي الدولي أندي روبرتسون.





جدير بالذكر أن انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى منذ شهر مارس الماضي.



