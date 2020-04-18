عروض كارفور بمناسبة رمضان 2020 تخفيضات هائلة وخصومات على السلع

عروض كارفور بمناسبة رمضان 2020 تخفيضات هائلة وخصومات على السلع: دائما يبدأ كارفور موسم التخفيضات قبل المناسبات الهامة ولذلك ينتظره الكثيرين لأنه يقدم تخفيضات حقيقية وهائلة على معظم السلع الحيوية التي يحتاج إليها الكثيرين ، ويأتي شهر رمضان ليحمل كارفور الكثير من التخفيضات الهائلة والخصومات على السلع التي يحتاج إليها الجميع في هذا الشهر الكريم، سواء من البلح أو الياميش أو المكسرات أو اللحوم والسلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة وغيرها واليوم نتعرف على بعض من التخفيضات الهامة على بعض السلع التي يوفرها في فروعه كلها.









عروض كارفور بمناسبة رمضان





أنواع كثيرة من التمر وهو أساس شهر رمضان على الإفطار كمشروب رسمي، والزبيب والمشمش والتين المجفف وغيرها من الأشياء بالإضافة غلى قمر الدين بأنواع المختلفة والممتازة يتم توفيرها على مدار شهر رمضان وحاليا تنال الكثير من التخفيضات عليها وسوف نتعرض لأسعار بعض من هذه الأصناف في فروع كارفور:





بلح جاف والأسعار تبدأ من 7.50 جنيه للكيلو حسب النوع وحسب الحجم.





قمر الدين أسعار لفة يوزن 400 جرام تبدأ من 20 جنيه وتختلف حسب الإنتاج السوري وغيره.





المكسرات متنوعة ووكل نوع له سعر مختلف ويمكن الحصول عليه بسهولة من فروع كارفور المختلفة ونجد سعر كيلو اللوز 97 جنيه بعد الخصم، وسعر كيلو البندق 97 بعد الخصم ، وكذلك سعر كيلو عين الجمل وهذا النوع الحصى وليس المقشر.



