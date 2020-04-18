تركيا تتجاوز إيران كأعلى إصابات في الشرق الأوسط بفيروس كورونا

وأعلنت تركيا، أمس الجمعة، تسجيل 126 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1769 حالة.

وأعلنت السلطات التركية، اليوم، تمديد قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا لـ31 ولاية لمدة 15 يوما، كإجراء احترازي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران زادت 73 وفاة في الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 5031.





وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة اليومية هي أحد أقل المعدلات في الأيام القليلة الماضية.





وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين بمرض "كوفيد-19" الناتج عن كورونا ارتفع إلى 80868 حالة.





كان تقرير برلماني أفاد الأسبوع الماضي بأن وفيات كورونا في إيران قد تكون أكثر بقرابة الضعف من العدد الذي أعلنته وزارة الصحة فيما قد يكون عدد الإصابات ما بين 18 أمثال العدد الرسمي.





وإيران هي البلد الأكثر تضررا من الفيروس في منطقة الشرق الأوسط.