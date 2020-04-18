Advertisements

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

السبت 18/أبريل/2020 - 07:40 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
حسام مجدي

يستعد نادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية ضخمه مع نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع عمر جابر وأحمد أيمن منصور نجمي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق.

ويدرس الأبيض عقد صفقة تبادلية ضخمة تقضي بحصول بيراميدز على مبلغ مالي بالاضافه إلى أحمد رفعت وكابونجو كاسونجو مقابل حصول الزمالك على عمر جابر وأحمد أيمن.

ولازال الفارس الأبيض حتى الآن في مفاوضات مع بيراميدز بشأن هذه الصفقة ولم تصل المفاوضات حتى الآن لمراحل متقدمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الزمالك وبيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل العرض المغري لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. فتوى لمرضى كورونا بالإفطار في شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ يوم

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

فايلر يطلب ضم "بركات" جديد للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة الحسم بين الزمالك وبيراميدز

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

الزمالك يستقر على صفقة تبادلية مع بيراميدز

الزمالك يضحي بثلاثي الفريق لعقد صفقة مفاجأة مع بيراميدز

الزمالك يجهز لصفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز في الصيف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:13 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

04:52 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

07:19 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: حظر ده ولّا مش حظر!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مدبولي يواجه الكورونا بالكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الله موجود