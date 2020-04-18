مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز





يستعد نادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية ضخمه مع نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويسعى الزمالك للتعاقد مع عمر جابر وأحمد أيمن منصور نجمي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق.





ويدرس الأبيض عقد صفقة تبادلية ضخمة تقضي بحصول بيراميدز على مبلغ مالي بالاضافه إلى أحمد رفعت وكابونجو كاسونجو مقابل حصول الزمالك على عمر جابر وأحمد أيمن.





ولازال الفارس الأبيض حتى الآن في مفاوضات مع بيراميدز بشأن هذه الصفقة ولم تصل المفاوضات حتى الآن لمراحل متقدمة.



