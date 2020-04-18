سارة عادل تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في "النهاية" مع يوسف الشريف

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أعربت الفنانة سارة عادل عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "النهاية"، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المرتقب.



وقالت "عادل"، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أنها تجسد شخصية "سليمة"، وهى شخصية مرت بظروف صعبة جداً، بداية من توفي والدها ووالدتها في الحرب، ثم بعد ذلك اضطرت أن تشارك في الحرب، وتقتل أشخاص كثيرة.



وأضافت سارة عادل أن الشخصية مختلفة وجديدة عن ماقدمته من قبل، وأنها سعدت بالعمل في مسلسل مثل "النهاية"، لأنه أول عمل خيال علمى في مصر، واصفة نفسها أنها "محظوظة".



يشار إلى أن مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره الفنان يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.



مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2120.