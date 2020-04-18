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بشرى بطلة مسلسل أحمد عز الإذاعي "بليز يا إنجليز"

السبت 18/أبريل/2020 - 08:42 م
بليز يا إنجليز
بليز يا إنجليز
يارا أحمد


انضمت النجمه بشري إلى فريق عمل المسلسل الإذاعي" بليز يا إنجليز" لتقدم دور البطوله أمام النجم أحمد عز والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل وسيتم إذاعته علي إحدى القنوات الإذاعية في رمضان .

المسلسل ينتمى إلى نوعية المسلسلات الإذاعية الكوميدية، ولكن فى إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا في فترة الاحتلال الإنجليزي.

ومن جانب آخر تستأنف بشرى تصوير مشاهدها في مسلسل "القمر في أخر الدنيا" الذى تخوض به السباق الرمضاني علي الشاشه الصغيره وذلك بعد غيابها العام الماضي .

تجسد بشرى دور أم لولدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، بجانب الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

وكانت أخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.

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