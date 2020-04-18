وزير التعليم العالي: استكمال المناهج بنظام التعليم عن بعد حتى يوم 30 إبريل لكل الفرق الدراسية (فيديو)

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علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على قرارات اليوم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني:" لا نرغب المجازفة بصحة الطلاب وسلامتهم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة كل السيناريوهات المطروحة.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أنه خاطب مكاتب الوزارة في أمريكا وانجلترا وفرنسا كما تواصل مع الدول العربية للتعرف على السيناريو الأفضل المطبق تجاه الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.



وتابع وزير التعليم العالي:" اتخذنا قرارات للحفاظ على الطلبة والحفاظ على الخامة الدراسية في مختلف الكليات"، لافتا إلى أن العام الدراسي مستمر حتى نهاية الفصل الدراسي المختلف من كلية لاخرى.



وأكمل: "بالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية وسيتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية أو اختبارات إلكترونية"، مؤكدا أنه سيتم استكمال المناهج بنظام التعليم عن بعد حتى يوم 30 إبريل لكل الفرق الدراسية.



وكان قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتوضيح ابرز ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم بشأن الفصل الدراسي الثاني.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم بشأن في جلستة رقم 699 لمناقشة الموضوعات الهامة وأيضا موضع الفصل الدراسى الحالي وما هي البدائل المطروحة الخاصة بعملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته بالفيديو، أنه عند اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات تم وضع عدد من الأمور الهامة وفى مقدمتها منع التجمعات للمواطنين، والقرارات التي تبنتها الدولة والحكومة الخاصة بمحاربة فيروس كورنا المستجد، وفى نفس التوقيت من خلال التواصل مع كل المكاتب على مستوى العالم تمكنا من معرفة أن المشكلة الموجودة تؤرق كل الطلاب على مستوى الجامعات سواء الأوروبية أو الأمريكية والدول العربية، ومن خلال تواصلنا مع الجامعات المصرية واستقراء كل الأراء التي يتم التفكير فيها في الجامعات الحكومة والخاصة والأهلية قدرنا أن نصل مع زملاءنا إلى بعض القرارات التي تصب فى النهاية إلى الحفاظ على صحتهم حيث كانت من الأولويات المعنين بها، وفى نفس التوقيت عدم ضياع سنة دراسية عليهم ونقدر المنظومة كلها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تكون متمتعة بصحة للتغلب على هذا الوضع الاستثنائى الموجود على مستوى العالم.

