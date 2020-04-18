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'بهذه الصورة'.. هكذا هنأ محمد حماقي حمدي بدر بعيد ميلاده

السبت 18/أبريل/2020 - 09:07 م
حمدي بدر وحماقي
حمدي بدر وحماقي
روان هيثم
نشر الفنان محمد حماقي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في هذه الصورة برفقة حمدي بدر يهنأه لعيد ميلاده، حيث كتب "حماقي" على هذه الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أبو مليكة وعقبال مليون سنة يا حبيبي''.

وتابع قائلا: "معلش الاحتفال هيتأجل حتى شعار أخر، ملحوظة الصورة دي قديمة".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ايه الجمال ده قلبي في صورة بموت فيكم منورين كل سنة وانت طيب يا برنس.

وفي سياق أخر قدم حماقي العديد من الأعمال الغنائية منها "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور" ، "ليلي"، "من البداية"، "راضيني"، و"يا ستار"، "العمل أيه"، "أم الدنيا".

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