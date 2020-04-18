تحذير من وزير التعليم العالي للطلبة عن المشاريع البحثية (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن كل جامعة تضع معايير وضوابط المشاريع البحثية لطلاب النقل، ونراجع الرسائل والأبحاث وإذا ثبت اقتباسها من رسائل أخرى تعتبر غشا ويعاقب عليه القانون.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أنه يمكن أن يقسم الطلبة على مجموعات مكونة من 5 طلاب ولا مشكلة في ذلك، لافتا إلى أن الجامعات المختلفة هي من تقوم بوضع ضوابطها.





وكان قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتوضيح ابرز ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم بشأن الفصل الدراسي الثاني.





وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم في جلسته رقم 699 لمناقشة الموضوعات الهامة وأيضا موضع الفصل الدراسى الحالي وما هي البدائل المطروحة الخاصة بعملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته بالفيديو، أنه عند اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات تم وضع عدد من الأمور الهامة وفى مقدمتها منع التجمعات للمواطنين، والقرارات التي تبنتها الدولة والحكومة الخاصة بمحاربة فيروس كورنا المستجد، وفى نفس التوقيت من خلال التواصل مع كل المكاتب على مستوى العالم تمكنا من معرفة أن المشكلة الموجودة تؤرق كل الطلاب على مستوى الجامعات سواء الأوروبية أو الأمريكية والدول العربية.





وتابع وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار، ومن خلال تواصلنا مع الجامعات المصرية واستقراء كل الآراء التي يتم التفكير فيها في الجامعات الحكومة والخاصة والأهلية قدرنا أن نصل مع زملاءنا إلى بعض القرارات التي تصب فى النهاية إلى الحفاظ على صحتهم حيث كانت من الأولويات المعنيين بها، وفى نفس التوقيت عدم ضياع سنة دراسية عليهم ونقدر المنظومة كلها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تكون متمتعة بصحة للتغلب على هذا الوضع الاستثنائى الموجود على مستوى العالم.



