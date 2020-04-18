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تجاوز الوفيات في أوروبا بفيروس كورونا الـ 100 ألف

السبت 18/أبريل/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، مساء اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات في أوروبا بفيروس كورونا تجاوز الـ 100 ألف وفاة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن أوروبا، التي سجّلت أكثر من 90 ألف وفاة، لا تزال "في عين الإعصار" بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت قررت حكومات عدة أو تعتزم تخفيف إجراءات العزل المفروضة في إطار مكافحة الوباء العالمي.

وقال مدير فرع أوروبا في المنظمة هانس كلوجي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقده في كوبنهاجن "على الرغم من رصد مؤشرات مشجعة، فإن عدد الحالات المعلنة خلال الأيام العشرة الأخيرة في أوروبا تضاعف تقريبا ليقارب المليون".

وحضت المنظمة الأممية قادة الدول الأوروبية على "عدم التراخي"، والتثبت من أن الفيروس تحت السيطرة قبل رفع القيود.

وأفادت آخر حصيلة بأن وباء "كوفيد-19" الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في ديسمبر، أصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 137 ألف شخص، أكثر من 90 ألفا من بينهم في أوروبا فقط، وفق تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية الخميس عند الساعة (10.30 بتوقيت جرينتش).

يخضع أكثر من 4.4 مليار شخص في العالم، أي قرابة 57% من سكان الكوكب، للعزل حاليا أو لحال الطوارئ أو تُرغمهم السلطات على البقاء في منازلهم.

والثلاثاء قالت منظمة الصحة العالمية "العالم يوجد في منعطف"، وأوصت برفع إجراءات العزل بشكل تدريجي إلى حدّ كبير لتجنّب موجة ثانية من الإصابات.

وتشعر عدة دول أوروبية بالقلق جراء التداعيات الدراماتيكية للقيود على اقتصاداتها المتوقفة، وبدأت بتطوير خططها لتخفيف إجراءات العزل، وحتى إن بعضها قام بتخفيف عدد من هذه التدابير.


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