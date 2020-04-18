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الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

السبت 18/أبريل/2020 - 08:38 م
ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن تناول الفسيح يؤدي إلى حالات تسمم شديدة جدًا، وقد تؤدي إلى الوفاة، وعلاج هذه الحالات يكون مكلف للغاية، وغير متوفر في كافة الأماكن. 

ولفت "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، إلى أن نسبة الوفيات بسبب التسمم الناتج عن أكل الفسيخ قد تصل إلى 100%، إذا لم يتم العلاج بشكل سريع، مشددً ا على ضرورة تجنب تناول أكل الفسيخ. 

ولفت إلى أن أكل الفسيخ ليس له علاقة بفيروس كورونا أو غيره، ولكن على المواطن أن يتجنب تناول الفسيخ، معقبًا:" مش عايزين نضيف عبء فوق العبء اللي موجود الآن".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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