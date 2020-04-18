وزير التعليم العالي: مكتب التنسيق في موعده

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن مكتب التنسيق سوف يكون في موعده بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، متابعا: "نحن ملتزمون بقرارات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بمكتب التنسيق".





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن الأعلى للجامعات قرر تأجيل امتحانات طلاب السنوات النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة"، مضيفا: اطمئنوا سوف تكملون الامتحانات بعد فترة تعطيل الدراسة".





وأكمل: "تنسيق كامل مع الجهات المعنية في الدولة لتذليل اي عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية"، مضيفا:" مينفعش طبيب يتخرج بدون الحصول على مادة الجراحة".





وتابع: "العام الدراسي مستمر، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية".





وكان قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتوضيح ابرز ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم بشأن الفصل الدراسي الثاني.





وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم بشأن في جلستة رقم 699 لمناقشة الموضوعات الهامة وأيضا موضع الفصل الدراسى الحالي وما هي البدائل المطروحة الخاصة بعملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته بالفيديو، أنه عند اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات تم وضع عدد من الأمور الهامة وفى مقدمتها منع التجمعات للمواطنين، والقرارات التي تبنتها الدولة والحكومة الخاصة بمحاربة فيروس كورنا المستجد، وفى نفس التوقيت من خلال التواصل مع كل المكاتب على مستوى العالم تمكنا من معرفة أن المشكلة الموجودة تؤرق كل الطلاب على مستوى الجامعات سواء الأوروبية أو الأمريكية والدول العربية.





وتابع: ومن خلال تواصلنا مع الجامعات المصرية واستقراء كل الآراء التي يتم التفكير فيها في الجامعات الحكومة والخاصة والأهلية قدرنا أن نصل مع زملاءنا إلى بعض القرارات التي تصب فى النهاية إلى الحفاظ على صحتهم حيث كانت من الأولويات المعنين بها، وفى نفس التوقيت عدم ضياع سنة دراسية عليهم ونقدر المنظومة كلها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تكون متمتعة بصحة للتغلب على هذا الوضع الاستثنائى الموجود على مستوى العالم.



