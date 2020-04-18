Advertisements

وزير التعليم العالي: مكتب التنسيق في موعده

السبت 18/أبريل/2020 - 08:41 م
داليا الحسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن مكتب التنسيق سوف يكون في موعده بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، متابعا: "نحن ملتزمون بقرارات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بمكتب التنسيق".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن الأعلى للجامعات قرر تأجيل امتحانات طلاب السنوات النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة"، مضيفا: اطمئنوا سوف تكملون الامتحانات بعد فترة تعطيل الدراسة".

وأكمل: "تنسيق كامل مع الجهات المعنية في الدولة لتذليل اي عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية"، مضيفا:" مينفعش طبيب يتخرج بدون الحصول على مادة الجراحة".

وتابع: "العام الدراسي مستمر، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية".

وكان قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتوضيح ابرز ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم بشأن الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم بشأن في جلستة رقم 699 لمناقشة الموضوعات الهامة وأيضا موضع الفصل الدراسى الحالي وما هي البدائل المطروحة الخاصة بعملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته بالفيديو، أنه عند اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات تم وضع عدد من الأمور الهامة وفى مقدمتها منع التجمعات للمواطنين، والقرارات التي تبنتها الدولة والحكومة الخاصة بمحاربة فيروس كورنا المستجد، وفى نفس التوقيت من خلال التواصل مع كل المكاتب على مستوى العالم تمكنا من معرفة أن المشكلة الموجودة تؤرق كل الطلاب على مستوى الجامعات سواء الأوروبية أو الأمريكية والدول العربية.

وتابع: ومن خلال تواصلنا مع الجامعات المصرية واستقراء كل الآراء التي يتم التفكير فيها في الجامعات الحكومة والخاصة والأهلية قدرنا أن نصل مع زملاءنا إلى بعض القرارات التي تصب فى النهاية إلى الحفاظ على صحتهم حيث كانت من الأولويات المعنين بها، وفى نفس التوقيت عدم ضياع سنة دراسية عليهم ونقدر المنظومة كلها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تكون متمتعة بصحة للتغلب على هذا الوضع الاستثنائى الموجود على مستوى العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكتب التنسيق قرارات الجامعات الدكتور خالد عبد الغفار الجامعات المصرية الاعلى للجامعات

أخبار تهمك

أحمد موسى عن تسجيل أكبر عدد إصابات ووفيات بكورونا : "رعب.. ومفيش التزام" (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ 35 دقيقة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من محامي عبد الله السعيد على شكوى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 4 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأعلى للجامعات" يناقش نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2018

وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات

ننشر تفاصيل مجلس شئون المعاهد بوزارة التعليم العالي

فرحة عارمة بين طلاب الجامعات بعد قرارات وزير التعليم العالي

إلغاء امتحانات الترم الثاني للجامعات.. تفاصيل قرارات وزير التعليم العالي اليوم

وزير التعليم العالي: استكمال المناهج بنظام التعليم عن بعد حتى يوم 30 إبريل لكل الفرق الدراسية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

07:40 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم