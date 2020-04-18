تفاصيل جديدة بشأن أزمة خالد النبوي وريهام حجاج

تفاجأ الجمهور العاشق للنجم العالمي خالد النبوي بظهور البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "لما كنا صغيرين" بشكل لا يحترم عالمية وقيمة النبوي.





غضب جمهور خالد النبوي





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الذي ظهر فيه خالد النبوي أحد أكبر النجوم على الساحة الحالية، خلف النجمة ريهام حجاج في ثاني عمل لها، لتنهمر التعليقات السلبية على هذا الأمر.





خالد النبوي ومحبوه





ورفض جمهور خالد النبوي النجم العالمي أن يشاهدوه في بوستر دعائي لا يليق بقيمته الفنية، وقدراته الكبيرة وتاريخه الطويل، حيث ظهر بعد ممثلة صاعدة.





رد خالد النبوي





ورد خالد النبوي على محبيه موضحًا أنه رفض كل البوسترات والحملات الدعئية التي جرت لمسلسل "اما كنا صغيرين" المنتظر عرضه في موسم رماضن 2020.





حوار خالد النبوي والمنتج





وأشار خالد النبوي إلى رفضه القاطع لظهوره بهذا الشكل، مؤكدًا أنه تحدث مع المنتج، الذي وعده أنه سيتدارك هذا الخطأ، كما تحدث مع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.





خالد النبوي وكواليس عمله الجديد





وقال خالد النبوي في منشور له على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"، إنه لم يتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنته خلال التنفيذ لحرصه على العمل، موضحًا علمه بأن الناس مشغولة بما هو أهم".





اعتذار خالد النبوي





واعتذر خالد النبوي لجمهوره الكبير لظهوره بهذا الشكل الدعائي الذي لا يليق بنجوميته، معتبرًا أنها المرة الأخيرة، معربًا عن حبه وتقديره لجمهوره وعائلته، وللمهنة.





حملة تشويه على خالد النبوي





وأوضح خالد النبوي في منشوره الطويل على "فيس بوك"، أنه يتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبارا عنه عارية تماما عن الصحة.





دعاية مسلسل خالد النبوي الجديد





وتابع خالد النبوي: "فإنني أوضح أنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجوده في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة".





خالد النبوي وغضبه من الدعاية





وأبلغ خالد النبوي منتج مسلسله الجديد برفضه التام لهذا الأمر، ليوضح الأخير أن الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيئا، ووعده بتصحيحها، في أقرب وقت ممكن.





خالد النبوي يبلغ نقابة الممثلين





وأشار خالد النبوي إلى أن الدعاية لم يتم تعديلها إلى الآن، ما دفعه للتحدث إلى نقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، بشأن ما حدث له وتضرره الكبير مما ينشر من تشويه، مؤكدًا عدم موافقته أي دعاية نشرت نهائيا.





عقد خالد النبوي





واستطرد خالد النبوي بأن عقده لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما، قائلًا: "عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنا وسنا وفيه احترام تام لفني واسمي فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا".







