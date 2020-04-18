اطمئنوا.. رسالة وزير التعليم العالي لطلبة السنوات النهائية (فيديو)

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الفصل الدراسي الثاني مستمر كما هو، مضيفًا أن "بعض الكليات لديها امتحانات عملية مثل كلية الطب وتستكمل التدربيات العملية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة".



وأضاف"عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بالنسبة لطلاب السنوات النهائية بالجامعات الحصول على الجرعة التدريبية والعلمية كما ينبغي كي يكونون مؤهلين لسوق العمل".



وتابع: "قرر الأعلى للجامعات تأجيل امتحانات طلاب السنوات النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة"، مضيفا: "اطمئنوا سوف تكملون الامتحانات بعد فترة تعطيل الدراسة".



واكمل "تنسيق كامل مع الجهات المعنية في الدولة لتذليل اي عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية "، مضيفا:" مينفعش طبيب يتخرج بدون الحصول على مادة الجراحة".



ونوه إلى أن العام الدراسي مستمر، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية".



وكان قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتوضيح ابرز ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم بشأن الفصل الدراسي الثاني.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم بشأن في جلستة رقم 699 لمناقشة الموضوعات الهامة وأيضا موضع الفصل الدراسى الحالي وما هي البدائل المطروحة الخاصة بعملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته بالفيديو، أنه عند اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات تم وضع عدد من الأمور الهامة وفى مقدمتها منع التجمعات للمواطنين، والقرارات التي تبنتها الدولة والحكومة الخاصة بمحاربة فيروس كورنا المستجد، وفى نفس التوقيت من خلال التواصل مع كل المكاتب على مستوى العالم تمكنا من معرفة أن المشكلة الموجودة تؤرق كل الطلاب على مستوى الجامعات سواء الأوروبية أو الأمريكية والدول العربية، ومن خلال تواصلنا مع الجامعات المصرية واستقراء كل الأراء التي يتم التفكير فيها في الجامعات الحكومة والخاصة والأهلية قدرنا أن نصل مع زملاءنا إلى بعض القرارات التي تصب فى النهاية إلى الحفاظ على صحتهم حيث كانت من الأولويات المعنين بها، وفى نفس التوقيت عدم ضياع سنة دراسية عليهم ونقدر المنظومة كلها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تكون متمتعة بصحة للتغلب على هذا الوضع الاستثنائى الموجود على مستوى العالم.

