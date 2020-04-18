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"كورونا" يتسبب في انخفاض مبيعات أسماك شم النسيم

السبت 18/أبريل/2020 - 08:42 م
أسماك شم النسيم
أسماك شم النسيم

اعلنت شعبة الأسماك باتحاد الغرف التجارية عن تراجع الإقبال على شراء الأسماك قبل أعياد شم النسيم التى كانت ترتفع فيها مشتريات المصريون من الأسماك.

 

وقال رئيس شعبة الأسماك باتحاد الغرف التجارية أحمد جعفر، إن أسعار الأسماك التى يتناولها المصريون في إحتفالات شم النسيم من فسيخ ورنجة سجلت استقراًر، فقد  تراوح سعر كيلو الفسيخ المباع للمواطنين بين 100 جنيه وصلا إلى 110 جنيه للكيلو، كما سجل متوسط سعر كيلو الرنجة 50 جنيه للكيلو.

 

وأشار " جعفر" إلى أن هناك حالة ركود في حركة بيع الأسماك الخاصة بموسم شم النسيم نتيجة إجراءات الحظر، وانتشار فيروس كورونا الذي فضل عدد كبير من المواطنين عدم الإحتفال به بسب انتشار فيروس كورونا.

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